□Ibanez SR300E アイバニーズ アクティブ プリアンプ ベース

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■IbanezSR300EアイバニーズアクティブプリアンプベースACTIVEPREAMPBASSHUMBUCKERハムバッカー・スリムなネックで弾きやすいベースです・手元のアクティブEQで多彩なサウンドメイクが出来ます・ハムバッカーピックアップで太いサウンドが出せます・本体・通電動作確認済み・ネック、ストレート・ロッド余裕あり・フレット8割残※コメントの有無に関わらず手続が先の方にお譲りする事をご了承下さい■値段交渉、取置は致しておりません■購入後「購入しました宜しくお願いします」の挨拶は特に必要ありません■記載、写真に有る物が全てなので、～は無いですか？の質問はお控え下さい■購入意志の無いもの、またどんな質問でも回答後、時間経過、または会話が成立次第コメントを削除します。■画像の転載都度、少額訴訟で対応してきましたが手間なのでできればやめて下さい。・画像、文章をそのままコピーし価格が著しく低いコピーサイトがありますが当方とは一切関係無いです(メルカリ運営も注意喚起して)※ご質問やご購入をお考え方は大変お手数ですが必ずプロフィールの注意書を一読いただくようお願いいたします。注意書きにある内容を聞かれた時点で円滑な取引が不可能と判断せざるを得ないのでご面倒ですがよろしくお願いいたします。ご購入された時点で全てご承諾いただいたとみなします。シリーズ...ESP種類...エレキベース