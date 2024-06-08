Bach ホルンマウスピース ＃10S

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商品詳細
Bachホルンマウスピース＃10Sです。試奏レベルの状態でお蔵入りしていましたので出品いたします。【マウスピース仕様】（Bachマウスピースサイズ表より抜粋）モデル ：＃10Sカップ径 ：16.80ｍｍカップ深さ：Ｄ（Deep）リム厚 ：ＭＷ（Mediumwide）特徴：モデル＃10のスロートとバックボアを大きくしたモデル。※【ご参考】モデル ：＃10カップ径 ：16.80ｍｍカップ深さ：Ｄ（Deep）リム厚 ：ＭＷ（Mediumwide）特徴：クッションスタイルのリムを持ち、美しく豊かなドイツ風のロマンチックな音。高音域が楽に出る人が使うとよい。・楽器装着時についたシャンク外周のスリキズは多少ありますが、その他の打こん、キズ等はありません。・洗浄、除菌（除菌スプレー塗布）のうえ、ネコポスで発送の予定です。・中古品であることをご理解のうえ、ご検討をお願いいたします。種類...ホルンアクセサリー・パーツ...マウスピース
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