UTREMI社木琴即購入可能です⭕プチプチで包んで発送予定数年前の商品なので外箱の状態が悪く、ガムテープで補強している部分があります。木琴の右下に名前シールを貼っていたので、跡が残っています。細かな部分を気にさせる方は購入をお控えください。値下げ✗質問等ありましたらお気軽にどうぞ。コンパクト木琴卓上木琴



UTREMI 木琴 グロッケン 25音 バチ付き 白 シンプル - 打楽器



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