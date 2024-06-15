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UTREMI 木琴 グロッケン 25音 バチ付き 白 シンプル
商品番号 O86253870165
商品名

UTREMI 木琴 グロッケン 25音 バチ付き 白 シンプル
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UTREMI社木琴即購入可能です⭕プチプチで包んで発送予定数年前の商品なので外箱の状態が悪く、ガムテープで補強している部分があります。木琴の右下に名前シールを貼っていたので、跡が残っています。細かな部分を気にさせる方は購入をお控えください。値下げ✗質問等ありましたらお気軽にどうぞ。コンパクト木琴卓上木琴
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