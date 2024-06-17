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エリッククラプトン＆ジェフベック　2009年　日本公演Tシャツ
商品番号 B30453263159
商品名

エリッククラプトン＆ジェフベック　2009年　日本公演Tシャツ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エリッククラプトンとジェフベックの日本公演の際に購入したツアーTシャツになります。コレクションとして保管しておりましたので新品未着用なのですが、購入後に一度洗濯をしております為、未使用に近いとしております。傷や汚れ等は特にございません。重複してサイズ違いで同じ物を所有している為、どなたか大切にして頂ける方にお譲り出来たらと思います。サイズ　Lサイズ着丈73.0身幅53.0肩幅49.5袖丈19.0平置きでの素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。何かご不明な点がありましたらコメント頂けましたらと存じます。　よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis461344.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement685099.html
http://narcologia.ru/goods/composite980854.html
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