エリッククラプトン＆ジェフベック 2009年 日本公演Tシャツ ...

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ERIC CLAPTON×JEFF BECK』 ジョイント公演パンフレット他- ERIC CLAPTON×JEFF BECK』 ジョイント公演パンフレット他-



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Eric Clapton,Jeff Beck エリック・クラプトン ジェフ・ベック/Saitama,Japan 2.21.2009 Eric Clapton,Jeff Beck エリック・クラプトン ジェフ・ベック/Saitama,Japan 2.21.2009



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エリック・クラプトン&ジェフ・ベック / 2009年2月21+22日 埼玉2公演 ... エリック・クラプトン&ジェフ・ベック / 2009年2月21+22日 埼玉2公演 ...



先生追悼特集 初来日公演〜ジェフ・ベックの来日メンバー〜 | くま太郎 ... 先生追悼特集 初来日公演〜ジェフ・ベックの来日メンバー〜 | くま太郎 ...



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コレクターズCD Eric Clapton（エリッククラプトン 2009年日本公演 ... コレクターズCD Eric Clapton（エリッククラプトン 2009年日本公演 ...



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ジェフ・ベック（Jeff Beck）『Live In Tokyo 2014』 ジェフ・ベック（Jeff Beck）『Live In Tokyo 2014』



ERIC CLAPTON×JEFF BECK』 ジョイント公演パンフレット他- ERIC CLAPTON×JEFF BECK』 ジョイント公演パンフレット他-

エリッククラプトンとジェフベックの日本公演の際に購入したツアーTシャツになります。コレクションとして保管しておりましたので新品未着用なのですが、購入後に一度洗濯をしております為、未使用に近いとしております。傷や汚れ等は特にございません。重複してサイズ違いで同じ物を所有している為、どなたか大切にして頂ける方にお譲り出来たらと思います。サイズ Lサイズ着丈73.0身幅53.0肩幅49.5袖丈19.0平置きでの素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。何かご不明な点がありましたらコメント頂けましたらと存じます。 よろしくお願い致します。