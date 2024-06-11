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【真作】翠山/雪景山村図/雪景山水図/掛軸/名家伝来/W-597M
商品番号 H17335095654
商品名

【真作】翠山/雪景山村図/雪景山水図/掛軸/名家伝来/W-597M
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】翠山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の小シミあります。表装は天に汚れシミ、大きな水シミあり、地に汚れシミ、虫穴あります。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　192cm　×　幅　44cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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