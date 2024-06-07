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黄昏の王国　海の近くの遊園地
商品番号 U12957483490
商品名

黄昏の王国　海の近くの遊園地
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,133 円
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商品詳細

黄昏の王国　海の近くの遊園地FGOオベロンのスケッチ本です。一度読んだ後、本棚で保管していました。TYPE-MOONエース付録の小冊子もお付けします。羽海野チカ先生インタビュー、描き下ろしイラスト（Pietà）が掲載されています。即購入OK、お値下げ不可です。よろしくお願いいたします。
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