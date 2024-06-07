黄昏の王国　海の近くの遊園地

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商品詳細
黄昏の王国 海の近くの遊園地FGOオベロンのスケッチ本です。一度読んだ後、本棚で保管していました。TYPE-MOONエース付録の小冊子もお付けします。羽海野チカ先生インタビュー、描き下ろしイラスト（Pietà）が掲載されています。即購入OK、お値下げ不可です。よろしくお願いいたします。
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