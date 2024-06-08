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SHURE SM58 ダイナミックマイクロフォン
商品番号 Y49167071858
商品名

SHURE SM58 ダイナミックマイクロフォン
ブランド名 シュア
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音楽活動を終えるために、出品します。サウンドハウスで購入しました。3回ほど、パーカッションのレコーディングに使いました。目立った傷もなく、美品です。ケースもお付けいたします。宜しくお願いいたします。SHURESM58Shure定価：¥20,000#Shure#SHURESM58種類···マイクオーディオインターフェイスマルチトラックレコーダーサンプラーMIDIキーボードシーケンサー・リズムマシンDTMセットポータブルレコーダー・フィールドレコーダー音源MIDIインターフェイスダイレクトボックス
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