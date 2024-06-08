SHURE SM58 ダイナミックマイクロフォン

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商品詳細
音楽活動を終えるために、出品します。サウンドハウスで購入しました。3回ほど、パーカッションのレコーディングに使いました。目立った傷もなく、美品です。ケースもお付けいたします。宜しくお願いいたします。SHURESM58Shure定価：¥20,000#Shure#SHURESM58種類···マイクオーディオインターフェイスマルチトラックレコーダーサンプラーMIDIキーボードシーケンサー・リズムマシンDTMセットポータブルレコーダー・フィールドレコーダー音源MIDIインターフェイスダイレクトボックス
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