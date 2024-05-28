チェンソーマン クッション バスタオル 全４品 未使用

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アクセスありがとうございました。即購入可能先着順ですバラ売り不可チェンソーマンファン必見【大人気の「チェンソーマン」マンガの連載中】チェンソーマンプレミアムバスタオル砂浜を背景に集合写真の用なデザインレゼ\u0026マキマのダブルセクシーショットデザインのアミューズメント景品参戦♪アミューズメントで獲得しました。タイトルは品名を省略して記載してます。正式名称は、ネット検索とタグより、記載しております。箱に多少のかすり傷あります。クッション、バスタオルのため、糸屑等可能性があります。クッションは、店舗で設定時より開封済み。簡易クリーニング後発送気になる方やいたずら入札ご遠慮ください。初期不良はメーカーに直接お問い合わせください。注意:対象年齢１５才以上プロフィールもご確認くださいよろしくお願いします。バスタオルプチプチ梱包クッションは、バスタオルと一緒に簡易袋にいれて、段ボール発送発送方法:らくらくメルカリ便商品状態と詳細:未使用にちかい(未開封.多少のかすり傷あり、糸屑等可能性あり)チェンソーマンプレミアムバスタオル約60cm×120cm集合写真レゼ\u0026マキマ全２種(開封品.多少のかすり傷あり、糸屑等可能性あり)チェンソーマンプレミアムアートクッションVol.3全長:約横35cm×縦53cm表裏マキマ レゼパワー アキ全２種全４品コンプチェンソーマンクッションバスタオルレゼ\u0026マキマパワー\u0026アキ