酒井ゆうじコンセプトワークス ゴジラ 1954

人気キャラクター···ゴジラフィギュア種類···完成品フィギュアキャラクター···ゴジラ・ガメラ・その他怪獣ゴジラ1954です。箱は開けましたが中の商品は未開封です。自宅保管のためご理解お願いいたします。#ゴジラ#ゴジラフィギュア



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