AE-10 エアロフォン　お値下げ交渉可能です

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商品詳細
RolandローランドAerophoneAE-10エアロフォン本体・ケース・電源アダプター・ストラップ・説明書おまけの梱包品マウスピースキャップ付き交換用リード多種多様な楽器の音出しが可能となっています。本体は動作確認済みです。1年ほど前に購入しましたが、目立ったキズ・汚れはありませんので中古品として出品します。本体はアルコール消毒済みなので、ご安心ください。
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