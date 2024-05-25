ウルトラ怪獣シリーズ　まとめ売り　6体

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ウルトラ怪獣シリーズ 当時物で希少価値ある物ですザムシャー 星斬丸付（剣は当初から曲がっています）メカザムネオバルタンＥＸゼットンファイヤゼットンハイパーゼットン 以上6点（バラ売り不可ご容赦ください）コレクション目的で購入後は保管してありました。全てタグ及びカード付状態はまあまあ良いですが経年による塗装ハゲ、擦れ等は多々あります。未使用、未展示品です、今回倉庫棚卸しの為出品致します。ご興味のある方は充分納得検討の上ご購入いただきたく思います、又神経質な方及び完璧を目指す方はご遠慮くださいませ）⭐︎発送や撮影の都合によりバラ売りはご容赦の程をウルトラマンウルトラ怪獣シリーズウルトラマンコスモスウルトラマンメビウスゼットンバルタン星人