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商品詳細
2005年頃に、旅行先の中国北京で購入した版画です。ユーモラスな絵のデザインと独特の色彩に惹かれて購入しました。数回廊下の壁面に飾りましたが、趣向が変わったため出品することにしました。縦37cm横41.5cm若干の誤差あり種類...木版画
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