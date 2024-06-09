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TASCAM TM-80
商品番号 V40344726607
商品名

TASCAM TM-80
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TASCAMTM-80ティアック#ティアック#TASCAMTM_80コンデンサーマイク●購入後、数回使用したのみ。　傷や使用感などは写真でご確認頂きますようお願い致します。上記の内容にご不満のない方のみお譲りさせて頂きます。　値段に関して、相談受付します。●付属品本体、付属ケーブル、卓上マイクスタンド、箱あり■主な特長●18ミリアルミダイヤフラムを持つ単一指向性コンデンサーマイク●20Hzから20kHzのワイドな周波数特性種類···マイク
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