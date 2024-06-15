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壺、小壺、お歯黒壺、越前焼、丹波焼、骨董品、アンティーク、古美術、茶道具、花器、
商品番号 K82773178421
商品名

壺、小壺、お歯黒壺、越前焼、丹波焼、骨董品、アンティーク、古美術、茶道具、花器、
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸期の越前お歯黒壺です。自然釉が大変美しく、又欠け・ニュウ・ヒビ・漏れ等一切無い完品です(越前焼では大変珍しいです)。コレクションの1つに加えたい越前時代壺になります。サイズは高さ21cm、胴部直径18cm、口部直径14.5cm、重さ2.4kg
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e2064 お歯黒壺 在印 越前焼 片口 小壺-

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越前焼、お歯黒壺、小壺、瀬戸焼、古壺、丹波焼、越中瀬戸、骨董品、アンティーク 2022年最新入荷

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