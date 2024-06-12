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Ｋ８９１　飾壺　『平安草山造』『四ツ耳』『飾紐』『茶壺』　共箱　茶道具
商品番号 N85544211973
商品名

Ｋ８９１　飾壺　『平安草山造』『四ツ耳』『飾紐』『茶壺』　共箱　茶道具
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　25cm横幅　約　19cm※素人の測定のため、誤差がございます。底部に汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual487246.html
http://narcologia.ru/goods/providence212594.html
http://narcologia.ru/goods/update701695.html

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