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- Ｋ８９１ 飾壺 『平安草山造』『四ツ耳』『飾紐』『茶壺』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 25cm横幅 約 19cm※素人の測定のため、誤差がございます。底部に汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual487246.html
http://narcologia.ru/goods/providence212594.html
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