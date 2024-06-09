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- 【電気グルーヴ】サイン入り塗糞刷毛(ライヴグッズ)
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商品詳細
電気グルーヴのBD、「塗糞祭」と「TheMovie」の購入者プレゼントで当選したサイン入りの「塗糞刷毛」(25周年記念ライヴ「塗糞祭」グッズ)です。両側に石野卓球さん、ピエール瀧さんお二人のサインがそれぞれ入っています。活動を追うのが難しくなってきてしまい、より大切にして下さるファンの方にお譲りしたいと思い、出品することにしました。当選時に一度開封したのみで、その際のOPP袋のまま暗所にて保管しておりました。直接触れたりなどはしていませんが、セカンドハンド品であることをご納得頂ける方はご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/enquire901689.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion681678.html
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