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明治期 極上芝山象嵌螺鈿細工『岩牡丹梅図』蓋物 木製漆塗堆漆菓子器/食籠 茶道具
商品番号 H97314276803
商品名

明治期 極上芝山象嵌螺鈿細工『岩牡丹梅図』蓋物 木製漆塗堆漆菓子器/食籠 茶道具
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 58,290 円
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商品詳細

明治期極上芝山象嵌螺鈿細工『岩牡丹梅図』蓋物木製漆塗堆漆菓子器/食籠茶道具★時代物★4D0712サイズ(約):長さ14㎝、幅11.5㎝、高さ6㎝、重さ180g
http://narcologia.ru/goods/unusable623274.html
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