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ヤマハ エレキギター PACIFICA612VIIFM TBL
商品番号 W83802619263
商品名

ヤマハ エレキギター PACIFICA612VIIFM TBL
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 21,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAPACIFICA612VIIFMTBLエレキギタートランスルーセントブラックヤマハパシフィカPAC612今年4月に新品を購入して、数時間しか使用していないと思います。美品だと思いますがあくまで中古品ですので状態は画像でご確認ください。おまけで3Dプリンタで作成したスタンド/ピック/カポとチューナー(WST-905Li)/ストラップ/弦(ERNIEBALL222309-42)x2をお付けします。付属品は画像にある物が全てで、ソフトケースに入れてその上から梱包して発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/reflector384864.html
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