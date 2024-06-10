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商品詳細
大切に保管し、除湿庫管理をしておりました。写真をいくつかとっておりますが、傷や汚れがないことを示すために、撮影時はスリーブ１枚でのものがございます！ほかにも欲しい、みたい写真があればいつでもコメントください(^○^)※即購入・他の商品とのまとめ買いオッケーです^_^まとめ買いは気持ち割引いたしますので、お気軽にコメントください！コレクターですのでお譲りいたします！購入してすぐの梱包ですが、お子様やプレイ用などに使用する方向けです！このようなご理解をいただける方のみご購入お願いしますm(._.)mお値段の交渉も受け付けます！どんどんどうぞ(^^)また発送方法の変更希望があれば、お気軽にお申し出ください！(その際は専用ページをお作りして再確認→購入という形をとらせていただきます！)種別···シングルカードレアリティ···SR鑑定状況···未鑑定
http://narcologia.ru/goods/preference585638.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric363145.html
http://narcologia.ru/goods/providence112594.html
二重スリーブ管理 スズナSR
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http://narcologia.ru/goods/preference585638.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric363145.html
http://narcologia.ru/goods/providence112594.html
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