F549 富士釜 浜松地紋 高橋敬典 共箱 茶釜 茶道具 ...

F549富士釜浜松地紋高橋敬典共箱茶釜茶道具-----------------------------------------------------------------口径(内)8.5cm口径(外)9.5cm下部胴巾18cm口までの高さ15cmつまみまでの高さ17cm内部に少々の錆びがあります。少々のスレありますが、目立つ傷みなく良い状態です。布にシミがあります。(共布ではありません。)保存箱(紙箱)に傷みがあります。釜環2組付きです。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



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