あまいろショコラータ　きゃべつそふと　苺華　アクリルスタンド　しらたまこ

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お金が必要になりコレクションから泣く泣くの出品ですお金が貯まり次第出品取り下げますきゃべつそふとカフェでの当たりでのみ入手出来るアクリルスタンドになります未開封にて大切に保管してましたが、あくまでも一度人の手に渡った物ですので、状態について細かく気にされる方、完品をお求めの方は購入をお控え下さいグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)しらたま