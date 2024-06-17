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あまいろショコラータ　きゃべつそふと　苺華　アクリルスタンド　しらたまこ
商品番号 F97079575601
商品名

あまいろショコラータ　きゃべつそふと　苺華　アクリルスタンド　しらたまこ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お金が必要になりコレクションから泣く泣くの出品ですお金が貯まり次第出品取り下げますきゃべつそふとカフェでの当たりでのみ入手出来るアクリルスタンドになります未開封にて大切に保管してましたが、あくまでも一度人の手に渡った物ですので、状態について細かく気にされる方、完品をお求めの方は購入をお控え下さいグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)しらたま
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http://narcologia.ru/goods/waveform90817.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate368348.html
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