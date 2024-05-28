【レクサス店舗販売モデル】レクサスNX 350h Fスポーツ ホワイト

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レクサスNX350“Fスポーツ”（4WD/8AT）【試乗記】 言葉の力は偉大なり ...



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レクサスNX350h F SPORTのご入庫です。 | CAR BEAUTY PRO COLORS



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細部まで凝りまくったレクサス NXのデザイン！ 新開発2.4ターボ ...



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京商 NX350h ”F SPORT” ミニカー購入 ＆ デジタルキーに苦戦 ...

【商品概要】京商製レクサス新型NX350hFSPORT1/43●外装色:FSPORT専用色ホワイトノーヴァガラスフレーク●内装色:FSPORT専用色フレアレッド●右ハンドル●FSPORT専用オレンジブレーキキャリパー●FSPORT専用アルミホイール（ブラック塗装）●ムーンルーフ【本商品の説明】・新車納車（7/16）に販売店から記念品として頂きました。・既に購入していたモノと重複するので出品します。★外装の保護フィルムは、販売店で剥がされています。・外装箱は、未開封です。・ケース上面には、輸送中に保護フィルムとの間で付いたと思われる薄いすれが有ります。・完璧な新品を求められる方はご遠慮下さい。★他サイトにも出品しております。予告なしで終了するケースも御座います。＃レクサス＃LEXUS＃トヨタ＃TOYOTA＃NX＃新型NX＃FSPORT＃1/43＃ミニカー＃KYIOSHO＃京商ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···国産メーカー素材···プラスチック