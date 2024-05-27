ミュウツーVSTAR UR PSA9

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ポケモンカードゲームポケモンGO収録○ミュウツーVSTARURPSA9自引き後、PSA鑑定に提出。自己にて鑑定に提出している為、ワンオーナーです。画像のPSA鑑定済みの状態で発送させて頂きます。※すり替え等防止の為、基本的にはご購入後のキャンセル・返品には対応出来ませんので気になる点があればご購入前に質問お願い致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR