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ミュウツーVSTAR UR PSA9
商品番号 N33729535563
商品名

ミュウツーVSTAR UR PSA9
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームポケモンGO収録○ミュウツーVSTARURPSA9自引き後、PSA鑑定に提出。自己にて鑑定に提出している為、ワンオーナーです。画像のPSA鑑定済みの状態で発送させて頂きます。※すり替え等防止の為、基本的にはご購入後のキャンセル・返品には対応出来ませんので気になる点があればご購入前に質問お願い致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR
http://narcologia.ru/goods/tenet141863.html
http://narcologia.ru/goods/organization959662.html
http://narcologia.ru/goods/approximate83720.html
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