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- 助六の日常 ロックマン カプコン限定 Tシャツ 全5種 セット②
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商品詳細
CAPCOMカプコン限定助六の日常×ロックマンコラボTシャツ全5種（Lサイズ）新品未開封品となります。当方、喫煙者やペットの飼育はございません。こちらの商品は、実店舗で獲得したプライズ商品になりますので、シワや袋の破れ等がある場合がございます。充分にご理解いただいた上でご購入をお願い申し上げます。ご購入後の初期不良などに関しては、直接メーカーにお問い合わせください。商品は袋に入れてメルカリ便で発送いたします。セット販売のため、バラ売り不可となります。
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