上村淳之「母子鳩」リトグラフ　直筆サイン・落款・エディション・作品証明シール有り

(作家名)上村 淳之(作品名)母子鳩(技法)リトグラフ(サイズ)額外側 横６６cm✖️縦５５cm(状態)作品 良好 額 多少のスレ有り※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。※当サイトでは作品を販売致しております。 額、金具、マットの傷や汚れ等によるクレームはお受け出来ません。(サイン)本人直筆サイン・落款・エディション・作品証明シール有り(付属品)箱・黄袋(発送について)ヤマト運輸宅急便になります。



上村淳之 「母子鳩」 リトグラフ 直筆サイン・落款・作品証明シール ...



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