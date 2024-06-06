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Mrs. GREEN APPLE ラバーバンド
商品番号 C19106923980
商品名

Mrs. GREEN APPLE ラバーバンド
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

Mrs.GREENAPPLEラバーバンド　9本セットです。ライブで何回か使用しましたが目立った汚れや傷はございません。自宅管理ですのでご理解いただける方のみ購入を検討ください。
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