

スズキバイオリン Kiso Suzuki Violin No50 1/4 サイズ スズキバイオリン Kiso Suzuki Violin No50 1/4 サイズ



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ご覧いただきありがとうございます。スズキバイオリンKisoSuzukiViolinNo501990年1/4サイズご覧いただきありがとうございます。KisoSuzukiViolin品番:No50国産1990年サイズ：1/4本体弓ケース国産木曽鈴木の上級グレードNo50です。分数で流通するのは希少で良い木を使っているようで、綺麗な杢がでています。ヴァイオリン本体は概ね綺麗ではありますが目印のシール跡がありますので写真でよくご確認ください。大きなダメージもなく、30年以上前のバイオリンとしたら状態は良いです。弓はSUGITOスギトー製です。ハードケース付です。古いケースなので多少汚れ等はありますがまだ十分使用できる範囲です。（ストラップは1本付属しています。）あまり流通しておりませんので、お探しの方いかがでしょうか？私は演奏できませんので、音などの詳細はお伝え出来ませんが、ご指示いただければ写真も追加アップしますのでお申し付けください。魂柱は立っております。細かい調整が必要な場合はご購入者様で行っていただくようお願いいたします画像の通りになります他の付属品はありません。中古楽器であることをご理解の上、状態を細かく気になさる方はお控えください。※コメント無しの即購入OKです。#スズキバイオリン#Kiso#Suzuki#Violin#No50#50#1990#1/4#ヴァイオリン#violin#バイオリン#Japan#スギトー#SUGITO#分数バイオリン#スズキ#SUZUKI#レトロ#ヴィンテージ#入門#初心者#スズキヴァイオリン#習い事#レッスン#大人用#おうち時間#練習用#中級者#弦楽器#クラシック#オーケストラ#280#310#300#230#220#4分の4#4分の3#2分の1#4分の1#8分の1#1/8#1/4#1/2種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···ケース