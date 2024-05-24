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阪神タイガース 湯浅京己 選手 グッズセット タペストリー チェキ キーホルダー
商品番号 C51180052964
商品名

阪神タイガース 湯浅京己 選手 グッズセット タペストリー チェキ キーホルダー
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース湯浅京己選手推し活チケット特典チェキとタペストリーシークレットアクリルキーホルダーアクキースーツシークレットホログラム缶バッジTORACOアクリルミラーキーホルダー(阪神百貨店にて500個のみランダム配布されたお品ですので、出回りの少ないレアな商品です。)TORACOキーホルダーグッズ整理中のため出品いたします。グッズを頂いたあと、タペストリーは未使用のまま畳んで保管、チェキは銀袋から出した後、スリーブ二重の上硬質ケースに入れて室内にて飾っておりました。(デザインにつきましては、写真三枚目をご覧下さい)タペストリーは水濡れ防止、チェキはスリーブ二重の上硬質ケースで折り曲げ防止をして発送致します。傷や汚れはありませんが、素人保管の為気になる方は御遠慮ください。バラ売りは不可です。よろしくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···野球性別···男
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