SuGグッズ確認用15 ポスター

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写真にてご確認ください。複数所持しているものもあります。④×3⑤×13⑥×2※⑦は名前を入れてくれるものだったので私自身の名前が入っています。ご了承いただける方のみお願いいたします。※数字に間違いがあり訂正しました。全て購入してから大事に保管しておりましたが、10年以上前の物ですので経年的な劣化があります。ご了承いただける方のみお願いいたします。