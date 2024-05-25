【鳳凰堂】大徳寺福聚院 佐藤朴堂『白雲抱幽石』茶道具 茶掛 書 共箱 真作保証

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書の形式...掛け軸・掛軸〇商品説明「白雲抱幽石はくうんゆうせきをいだく」とは、空に浮かぶ雲が山峡の巨石にかかるという、侘びた情景を言い表した言葉です。例えば夏の晴れた日に、ひとりで空を見上げていると、山の向こうに大きな雲があるのをよく目にします。誰もが目にすることのできる、ありきたりともいえる景色ですが、白い雲とその真下にある緑の山との対比が美しく、歳をとっても見飽きることのない、そんな情景を現した語句のように思えます。状態はとても良く、本紙、表装にシミや折れはありません。軸先もきれいな状態です。共箱の他に保存用紙箱と薄葉紙が付属します。「佐藤朴堂」大徳寺派福聚院住職。昭和10年 京都に生まれる。昭和22年 兵庫県大徳寺派蔵雲にて、熈道和尚に就いて得度。昭和31年 妙心寺専門道場に掛塔。昭和46年 大徳寺派福聚院住職。昭和52年 大徳寺前住位稟承。〇商品状態状態：本紙、表装ともにシミ、折れなし。刻銘：本紙に「前大徳朴堂」の自筆と印あり。また箱書きに「前大徳朴堂」の自筆と花押あり。長さ：約173cm横幅：約36cm付属品：共箱・薄葉紙・紙箱〇発送薄葉紙で掛軸を包み、共箱に収めます。エアーパックで箱を包み、その上にボール紙で包んで発送いたします。※申し訳ありませんが、配達日時の指定はできません。