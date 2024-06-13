★新品未開封★ ワイヤレスイヤホン 佐野万次郎

★★★ 商品 ★★★TRUEWIRELESSSTEREOEARPHONESTVアニメ『東京リベンジャーズ』佐野万次郎モデル★★★ 商品説明 ★★★＜製品仕様＞【Bluetoothバージョン】5.0【再生周波数特性】20~20000Hz【音圧感度】100dB±3dB【通信距離】最大10m(障害物が無い場合）【対応プロファイル】HSP,HFP,A2DP,AVRCP【対応コーデック】SBC【定格入力】5V/1000mA【音楽再生時間】約3.5時間【通話時間】約3時間【待機時間】約100時間【電源】microUSB5V/1A【充電時間】イヤホン:約2時間 充電ケース:約2時間【最大再生時間】約12時間（本体、ケース満充電時）【質量】33g(イヤホン片側4g×2を含む）【内蔵電源】リチウムイオンポリマー2次電池【付属品】USBケーブル,イヤーピース(S/M（装着済）/L),取扱説明書中国製★★★ その他補足 ★★★新品・未使用品となります。即購入いただいて結構です。初期傷等はご容赦ください。東京リベンジャーズ東リベ花垣武道佐野万次郎場地圭介松野千冬羽宮一虎三ツ谷隆呪術廻戦虎杖悠人釘崎野薔薇宿儺オトもラジオ江口拓也転生したらスライムだった件転スラ五等分の花嫁中野一花中野二乃中野三玖中野四葉中野五月花澤香菜



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