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hide ギター ストラップ ギターコレクション X JAPAN
商品番号 L78435372555
商品名

hide ギター ストラップ ギターコレクション X JAPAN
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XJAPANのhideHIDEさんのグッズです新品未開封で、大切に保管しておりましたが、パッケージの劣化、テープによる破損など、それなりの劣化は見られます。(写真にてご確認ください)開けていませんので中は綺麗だと思います。神経質な方は御遠慮ください。写真にある7点での販売ですバラ売り不可XJAPANXJAPANhideHIDEYOSHIKIイエローハートイエハサイケギターキーホルダー
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