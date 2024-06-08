hide ギター ストラップ ギターコレクション X JAPAN

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商品詳細
XJAPANのhideHIDEさんのグッズです新品未開封で、大切に保管しておりましたが、パッケージの劣化、テープによる破損など、それなりの劣化は見られます。(写真にてご確認ください)開けていませんので中は綺麗だと思います。神経質な方は御遠慮ください。写真にある7点での販売ですバラ売り不可XJAPANXJAPANhideHIDEYOSHIKIイエローハートイエハサイケギターキーホルダー
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