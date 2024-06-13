TAZ BEASTIE BOYS ポスター

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TAZ「BEASTIEBOYS-NORTHAMERICANTOUR」サイズタテ 約96.5センチヨコ 約56.0センチ素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。年代1994状態額縁に入れて保管しておりました。シリアルナンバー163/400発送の際、丸めてダンボールに入れ発送致します。額縁は付属致しません。ユーズドの為、理解ある方の御購入お待ちしております。#kaws#Kozik#jimevans#taz#screenprintting#beastieboys#redhotchilipeppers#foofighters#nirvana#davegrohl#kurtcobain#theamps#jawbreaker#tazポスター#ビースティーボーイズ#レッドホットチリペッパーズ#シルクスクリーン#ニルバーナ#デーブグロール#カートコバーン#ポスター#シルクスクリーンポスター#ライブポスター