掛軸 箕輪翠香『淡彩山水図』絹本 共箱付 掛け軸 a08038

■■■商品説明■■■美術年鑑掲載作家の箕輪翠香の渾身の淡彩山水の図柄です。是非ともお掛け下さい。【ご参考】箕輪翠香日本画家。美術年鑑掲載作家。■作家履歴昭和11年(1936)東京生まれ美術年鑑掲載作家評価額：号12万6千円美術市場掲載作家日本画家無所属・諸派新興美術院参与各展7・県美術家協会員県市展受賞無鑑査・埼玉社会保険C水墨画講師得意画：水墨・風景・仏画＜状態＞経年の汚れ、シワ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約192cm幅約55cm