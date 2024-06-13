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SixTONES 松村北斗　アクスタ　セット
商品番号 G84654134208
商品名

SixTONES 松村北斗　アクスタ　セット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松村北斗くんの第1弾、第2弾、アクスタFestのアクスタ3体セットです。アクスタFestは新品未開封です。第1弾、第2弾は開封後アクリルケースにて飾っていたものです。第2弾の外袋と中袋はありません。黄ばみなどとくに目立つ傷や汚れは有りませんが、素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。プチプチに包み、水濡れ防止で発送いたします。森本慎太郎　ジェシー　松村北斗　髙地優吾　田中樹　京本大我
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