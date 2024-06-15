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YUKI 9/16 ファンクラブ限定　お土産　アクリルスタンド　コレタブルカード
商品番号 C28266405471
商品名

YUKI 9/16 ファンクラブ限定　お土産　アクリルスタンド　コレタブルカード
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,946 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真に映っているものが全てです。お土産のアクリルスタンドは未開封です。コレタブルカード３枚は写真を撮る為に開封して傷などなしです。バラ売りは不可でお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。#YUKI#littlenightmusic#東京
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