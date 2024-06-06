Yeti Nano イエティ ナノblue Microphones

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商品詳細
コロナ禍でのオンラインミーティングで使用していました。機材整理のために出品です。外箱に破れがあります。動作は正常です。
http://narcologia.ru/goods/evaporation32224.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate297248.html
http://narcologia.ru/goods/financier711160.html
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