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Yeti Nano イエティ ナノblue Microphones
商品番号 J26606701939
商品名

Yeti Nano イエティ ナノblue Microphones
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コロナ禍でのオンラインミーティングで使用していました。機材整理のために出品です。外箱に破れがあります。動作は正常です。
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