ポケモンカード　ハピナス　ドンファン　デンリュウ　グレート

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商品詳細
ポケモンカード レジェンド ハピナスとドンファンとデンリュウのグレートです。この年代にしては比較的きれいだと思いますが傷や汚れや白かけなどはありますのでご了承下さい。ゆうパケットポストにて専用箱で防水対策してポストに投函します。#旧裏 #拡張シート #グレート #ur#sar#ar#ピカチュウ#リザードン #イーブイ#スカーレット #バイオレット
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