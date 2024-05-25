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- B♭クラリネット チューナー、マウスピースセット（7/8お値下げしました）
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商品詳細
閲覧ありがとうございます。こちらは学生時代に使用していたマウスピース、リガチャー、チューナーです。途中で楽器を購入し、そちらを使っていたのであまり使用せず保管していました。チューナーは乾電池入っておりません。作動することは確認済みです。未開封のリード4本と、クリーニングペーパーと、マウスピースパッチ（残3枚）をおまけでお付けします。本品は目立ったキズはありませんが、箱は汚れや傷みあります。配送の際は、マウスピースは箱に入れずプチプチに包んでお送りします。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピース リガチャー リード マウスピースパッチ リード チューナー
http://narcologia.ru/goods/recycling536114.html
http://narcologia.ru/goods/navigate970930.html
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