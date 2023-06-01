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プロジェクトセカイ　プロセカ　ふわぷち　マスコット　宵崎奏　9個セット
商品番号 G89259792992
商品名

プロジェクトセカイ　プロセカ　ふわぷち　マスコット　宵崎奏　9個セット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※フォロー割実施中※12999→12900【即購入可】プロジェクトセカイカラフルステージ！feat.初音ミクふわぷち　マスコット“25時、ナイトコードで。”Vol.29個セット『宵崎奏』アミューズメント景品です。新品タグ付き〜発送方法～ゆうパケットポストで発送いたします。
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