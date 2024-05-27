Squier Stratocaster SST-30 Eシリアル 日本製

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７年ほど前に中古で購入したものです。シルバーシリーズE7シリアルの日本製です。パット見はそれほど汚くないと思いますが、年式相応のキズ小さい打痕汚れ錆び等あります。画像で確認お願いします。照明の加減でボディーがムラに見える画像が有りますが。ムラではありません。ネックは少し順ぞりトラスロットは左右15°までは確認しました。(まだ回りそうですが)1番下のポットはブリッジピックアップのトーンコントロールに改造してあり。コンデンサーはオレンジドロップに変更してたり。サドルがWILKINSON製に変更があります。他にも前オーナーが変更している箇所があるかもしれません。弦高12フレット6弦2mm1弦1.8mmくらいです。フレットは中古で買ったので画像で確認してください。151617フレットで強いチョーキングをすると少し詰まります。歪みを掛ければ気にならない程度にだと思います。あくまでも個人の主観です。あくまでも楽器の中古ですのでご理解頂ける方からのご購入お願いします。付属品はトレモロアームとソフトケースになります。ソフトケースは古いので梱包用とご理解下さい。