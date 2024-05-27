スヌーピー　リーメント　スヌーピー＆フレンズ　テラリウム

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完全未開封です。自宅保存です。ペットはいません。リーメントを他にも出品していますので、宜しければご覧ください。バラ売り✖︎お値下げ✖︎即購入⭕️#販売終了商品#大人買い#rement#PEANUTS#SNOOPY#WordsofLove#Terrarium