♦古錫 継山造 茶托 茶道具 金属工芸 古美術 アンティーク骨董品 コレクション

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種類...茶道具主な素材...錫♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 古錫 継山造茶托 五枚一組 箱なし継山さんがお作りになられた錫製、茶道具茶托、大正時代〜戦前頃の作でございます。良い状態でございます。 状態古錫の古い茶托になりますので汚れ、変色含め経年変化ございますがアンティーク骨董品になりますので予めご容赦お願い致します。 ご購入の前に画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等は予めご容赦下さい。サイズ 高さ 2.0cm縦、横 10.0cm 総重量 410gご不明な点ございましたらお問い合わせ下さい。#明治時代 #古美術品 #錫 #錫食器 #銚子 #錫製 #真鍮 #大正時代 #高岡銅器 #銅製 #古錫 #銅器 #宣徳銅 #鉄瓶 #煎茶道具 #薬罐 #薬缶 #急須 #銅製 #銅器 #酒器 #古美術品 #古玩 #青銅 #唐金 #アンティーク #コレクション #骨董品 #美術品 #工芸品 #酒器 #酒注ぎ #飾り #置物 #古玩 #金属工芸品 #金工