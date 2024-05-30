ユニバ　エクスプレスパス 2枚

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USJエクスプレスパス、MKCピンク 2枚このパスがあれば、「ニンテンドー・ワールド」への「エリア入場整理券」の取得が出来なかった場合でも、「マリオカート～クッパの挑戦状～」でパスを使用する事により、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」へ確実に必ず入場できます。※別途スタジオパスは必要になります。有効期限は来年2024年の10月末までです。有効期限内であれば、日時指定や時間指定も全く無く、いつでも好きなタイミングで使用できます。有効期限はまだまだあるので予定がキャンセルになっても期限内まで安心してご使用いただけます。マリオカートだけでなく、ザ・フライング・ダイナソーやハリウッド・ドリーム・ザ・ライドなど人気のアトラクションも含めエクスプレスパス表面に記載されているアトラクションの中から、乗りたいアトラクションを1つだけ選んで短時間の待ち時間で乗る事が出来ます。休止中のアトラクションもございますのでご確認よろしくお願いします。商品は新品未使用ですが、擦れなど細かいキズはあると思いますので完璧を求められる方はご購入をお控えください。ご使用には問題ありません。大人、子供1人1枚が必要です。【対象アトラクション】マリオカート～クッパの挑戦状～ミニオン・ハチャメチャ・ライドハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニースペース・ファンタジー・ザ・ライドザ・フライング・ダイナソーハリウッド・ドリーム・ザ・ライドハローキティのカップケーキ・ドリームフライト・オブ・ザ・ヒッポグリフビッグバードのビッグトップ・サーカスモッピーのバルーン・トリップエルモのゴーゴー・スケートボードミニオン・ハチャメチャ・アイスフライング・スヌーピージュラシック・パーク・ザ・ライドジョーズアメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド4K3Dエリア···関西枚数···2枚