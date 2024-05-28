【期間限定値下げ】小正謹醸　特製　玄米焼酎　35度　1.8L×6本入【1ケース】

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商品詳細
定価:3685円×6＝22110円（税込）1番新しいロットの物になります。「特製玄米焼酎35」は、果実酒作りにおすすめのコクのある自然派の玄米焼酎です。浸漬に備長炭を使用することで不要な香りを吸着してから蒸し上げます。白米とはことなる玄米を使用することで、酵母菌が作り出す香味成分もまた独特のものとなります。香味もリッチなもろみを低温蒸留することで、軽快でありながらも個性的な玄米焼酎です。ムソー オーサワ オーガニック ビワ ビワの葉 エキス あなたと健康社
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小正醸造 特製 玄米焼酎 ３５％ １８００ｍｌ 鹿児島
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