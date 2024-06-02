チョコさま専用オーダー水槽台で御座います。

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この度はオーダー製作依頼誠にありがとうございます。写真はイメージでございます。2064で製作させて頂きます。幅39cm奥行29cm高さ50cm可動棚板1段有り油圧式ダンパースライド丁番仕様内部ホワイト約14日〜20日前後での発送になります。ご確認後、よろしくお願い致します。 水槽台水槽アクア熱帯魚水草ベタキューブ水槽キューブ爬虫類30センチキューブ30センチ水槽台囲炉裏テーブルキャンプテーブルヘキサテーブルオクタゴンテーブルDODロゴスADAmorinookurimonoCubeaStumpNanpusKo-bo