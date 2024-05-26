和風リボン(ピンク①)わんちゃん猫ちゃん用首輪

ダブルリボン和風樹脂桜タイプ1,000円1点出品お一人様6点までにさせて頂きます(\u003e_\u003c)出品直後、すぐに完売になる事が多いです。複数ご購入のご希望が入ります事も多く、まとめ作業中だけ「確認用」金額を変更、または出品一時停止とさせて頂く場合がございます。コメントを最初に頂いた方優先にてご了承下さい(\u003e_\u003c)おまとめ専用になっていたり、コメントが入ってるものの即購入は申し訳ありませんがお控えのご協力お願いしてますm(__)m安心してご購入頂く為、オゾン発生機にて完成したリボンを全て密閉袋にいれオゾン滅菌を施し発送させて頂きます。その為オゾンの独特のニオイがする場合があり、ニオイが気になるようでしたら開封後少し置いてからご使用下さい。お洗濯可、水濡れに弱いつまみ細工が苦手なわんちゃん猫ちゃんに♥️※発送について新型コロナウィルス対策にて発送なども数をまとめて一度に発送する為少しお時間を頂きます場合がございますm(__)m※受注制作、オーダーは只今お受けしておりません(\u003e_\u003c)素材国産綿100%布製サイズ、19～30cmくらいリボンサイズ6.5cmリボンはスライドするので、おうちの子に合わせて付けてあげて下さい(^^)セーフティバックルへ変更は+50円、リード繋げるタイプへのベルト変更は+100円になります。生地終了の物もありますので、変更は購入前にご連絡よろしくお願いいたします(^^)郵便事故について追跡記録付きをご希望の方は追加料金(メルカリ便封筒タイプ)を+100円にて変更させて頂きます。ご希望の方はご購入前にコメント下さい。通常定形外発送の場合は保証しかねますのでご了承ください(\u003e_\u003c)おまとめご購入の場合、おまとめ割引は2点めから100円ずつ割引きさせて頂いております。既製品ではありません。ハンドメイドにご理解ある方よろしくお願いいたします。完璧を求める方はご遠慮くださいm(__)m#犬#猫#犬用#猫用#ハンドメイド#ペット首輪＃和風



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