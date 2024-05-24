✨ 再入荷！マイクロチップ式ペットフィーダー　猫、小型犬、小動物用自動給餌器✨

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お値下げ中❣️39,800円 →28,200円2台ご希望の方は更にお値下げ致しますので、メッセージを入れて下さい。マイクロチップタグを猫や犬に装着すると、その子だけにセンサーが反応してドアが開きペットフードを食べる事が出来ます。身体に埋め込んだマイクロチップには対応していません。ペットの首輪やカラーゴム等にタグを通して、首に装着して下さい。多頭飼いでフードがバラバラの為、置き餌が出来ない。療法食を食べる子だけ好きな時に沢山食べて欲しい。餌やりが大変なブリーダーさん等外出時も安心です❣️数台まとめて購入しましたが、使わなかった分を出品します。我が家で大活躍中の自動給餌器です❣️【商品の特徴】◎タイマー設定が可能で、1日1〜4回の希望の食事時間を設定出来ます◎給餌時間の設定が出来、食べ過ぎなどを防ぐ事が出来ます◎USB給電、停電時などは単2乾電池4個(別売)も使用出来ます。◎マイクロチップタグは書き換え可能で、32個まで登録出来ます【サイズ】38.7×24.3×6.7cmフードボウル500ml【付属品】USB電源RFIDタグ2個(足りない方は一個から販売可能)英語版説明書(日本語の設定方法お付けします)＊トラブル防止の為、動作確認に通電させて頂きます。用品の種類···餌やり用品 ペット用自動給餌器 犬用品 猫用品対象…犬、猫等の小動物用品の種類···餌やり用品#識別給餌器#スマートフィーダー#シュアフィーダー#シュアフィード#自動給餌器#自動餌やり機#Surefeed