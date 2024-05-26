IENA ドットフリルノースリーブブラウス　黒

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試着のみのものを購入し、一度着用後ホームクリーニングしました。風通しがよく薄い生地なので、凄く暑い日でも大活躍です！カラー···ブラックanuansnoble好きな方にも！秋にもぴったりですし、スーツのインナーにもTomorrowlandトゥモローランドGALERIEVIEギャルリーヴィーMACPHEEマカフィーBALLSEYボールジィDESPRESデプレESTNATIONエストネーションPlageプラージュFRAMeWORKフレームワークIENAイエナSLOBEIENAスローブイエナSpickandSpanスピックアンドスパンDRESSTERIORドレステリアUNITEDARROWSユナイテッドアローズGREENLABELRELAXINGグリーンレーベルリラクシングBEAUTY\u0026YOUTHビューティーアンドユースJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードDeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスBARNYARDSTORMバンヤードストームtheoryセオリーURBANRESEARCHアーバンリサーチnano・universeナノユニバースSHIPSシップスUNIQLOユニクロ