TOMORROWLAND　　 シルク混　　バックリボンフレアスリーブブラウス

◆他にも色々出品中◆#ナチュラルファイン出品商品一覧☆TOMORROWLANDトゥモローランドのシルク混バックリボンフレアスリーブブラウスです！☆バックリボンが揺れる大人可愛いブラウスです。シルクブレンドでサラッとした質感が高級感抜群◎トゥモローランドらしいエレガントで素敵なデザインの一枚です◎※商品は予めこちらで確認しておりますが、細かな汚れ等の見落としがある場合があります。ご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。※【ブランド】TOMORROWLANDトゥモローランド【商品名】ブラウスレディースブラウス多数出品中♪↓ ↓ ↓ ↓ ↓#ブラウスナチュラルファイン【表記サイズ】サイズ38【実寸サイズ】裄丈約28cm身幅約52cm着丈約50cm※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。【素材】画像参照イエナ、ビームス、ナチュラルビューティーベーシック、マーガレット・ハウエル、スピックアンドスパン、アンタイトル、SHIPS、アクアガール、ノーリーズ、トゥモローランド、ドレステリア、ドゥーズィーエムクラス、DRAWER、アーバンリサーチ、アダムエロペ、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、ナノ・ユニバース、セオリー、マカフィーなどがお好きな方にオススメです☆～ディスプレイに使用している小物は含まれません。～M23025B657H



コットンシルク フレアスリーブブラウス｜トゥモローランド 公式通販



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